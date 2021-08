„Die Stadt spricht nicht!“

Einige Fabbenstedter Bürger sind enttäuscht und verärgert. Denn ihre Fragen zur Klärschlammvererdungsanlage – unter anderem per E-Mail geschickt – seien seitens der Verwaltung nicht beantwortet worden. Vor Kurzem haben sich daher einige Bürger erneut in der Straße Zur Aue getroffen. Am dortigen Haus, das im Besitz des Ehepaares Karin und Eitel Ortgies ist, haben sie sich zu den Verwaltungsplänen geäußert, in dem Gebiet eine Klärschlammvererdungsanlage zu bauen. Und die Bürger sparen nicht mit Kritik, die in Richtung Stadtwerke und Verwaltungsspitze geht.

