Die Stadt wird zum Kunstsalon

Bielefeld

Die freie Kunstszene Bielefelds ist groß und vielfältig. Einen Eindruck davon vermitteln am Wochenende 20./21. August erneut die Offenen Ateliers. 52 Künstlerinnen und Künstler, davon zwei Gastkünstler, beteiligen sich an der zweitägigen Veranstaltung, die zum 31. Mal in Bielefeld stattfindet. In einen Austausch und Dialog mit den Kunstschaffenden zu treten, ist das vornehmliche Anliegen der Offenen Ateliers.

Von Uta Jostwerner