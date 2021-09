„Die Stadtfarben sind rot-weiß“

Bielefeld

Wappen = Ritter? Stimmt. Zumindest im Mittelalter. Damals war das Wappen so etwas wie ein Ausweis, und der Wappenträger sollte im Idealfall schon aus der Ferne erkannt werden. Dazu eigneten sich am besten klare Farben und einfache Muster. Rot und Weiß zum Beispiel – so wie das Bielefelder Stadtwappen.

Von Burgit Hörttrich