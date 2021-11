Die Tafel hat (noch) nicht ausgedient

Über einen Zuwendungsbescheid der Bezirksregierung Detmold in Höhe von 37.500 Euro freuen sich die Vorstandsmitglieder des Trägervereins, des Fördervereins und das Kollegium der Grundschule St. Walburga in Neuenheerse. Nutznießer dieser Summe aus dem Digitalpakt der Landesregierung sind die Schüler der privaten Grundschule. Der Betrag soll ausschließlich für die Anschaffung digitaler Geräte wie I-Pads, Laptops und Touchscreen-Monitore eingesetzt werden.

Laptops und Co.: Bezirksregierung fördert private Grundschule in Neuenheerse mit 37.500 Euro

Virginia Castro Pereira, Verwaltungsmitarbeiterin der Bezirksregierung Detmold überreicht an Schulleiterin Alexandra Tansoy (vorne rechts) den Zuwendungsbescheid. Anwesend während der Übergabe waren (hinten, von links) Lutz Plaß, Thomas Wunram, Hendrik Förster, Claudia Föller, Klaus Röttger und Uwe Damer

Schulleiterin Alexandra Tansoy machte deutlich, dass die Digitaltechnik eine wertvolle Ergänzung sei, um den Unterricht zeitgerecht zu gestalten. Der Lehrplan werde durch die Unterstützung der Digitalisierung zeitgemäß umgesetzt und helfe den Pädagogen dabei, den Unterricht modern zu gestalten. Zudem würden die Grundschüler mit den neuen, digitalen Medien vertraut gemacht. Zur digitalen Ausstattung gehören zukünftig in der Grundschule St. Walburga große, fahrbare Touchscreen-Monitore in jedem Klassenraum. „Sie sind die ideale Lösung für den Bildungsbereich und umfassen die integrierte Berührungsfunktion durch die Schüler. Allerdings wollen wir zudem auch unsere Schultafeln weiterhin nutzen“, so Tansoy.