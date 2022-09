Die teuerste Fahrkarte der Welt

Bielefeld

Den ersten Einstieg in die künftige Stadtbahn-Finanzierung lässt der Finanzausschuss vorbeiziehen. Mal eben 24 neue Vamos-Stadtbahnen für 92,5 Millionen Euro kaufen und dafür 25 Jahre lang Zinsen und Tilgungsraten von fünf Millionen Euro pro Jahr in Kauf nehmen? Insgesamt also den städtischen Haushalt mit 125 Millionen Euro belasten? Vor dieser Spritztour schrecken manche Mitglieder der Ratsfraktionen noch zurück.

Von Stephan Rechlin