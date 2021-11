Die Tiere unnötig leiden lassen

Bielefeld

Geringer als in der ersten Instanz ist jetzt das Urteil gegen eine 57-jährige Bielefelderin wegen Tierquälerei ausgefallen. Die 11. kleine Strafkammer verhängte am Montag in der Berufungsverhandlung gegen die ehemalige Leiterin eines Katzenasyls im Bielefelder Stadtteil Eckardtsheim eine Geldstrafe von 2000 Euro.

Von Volker Zeiger