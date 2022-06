„Die Tränen gehören dazu“

Francesco de Carlo versorgt Michaelschüler in Liemke mit Eis – Freitag Abschied der Viertklässler

Schloß Holte-Stukenbrock

„Avanti, avanti!“ Francesco de Carlo mahnt die Schüler bei ihrer Bestellung zur Eile, denn er muss noch viele Kugeln Eis in die Waffeln drücken, damit am Ende auch jeder Grundschüler in den Genuss einer Erfrischung kommt.

Von Dirk Heidemann