Die verschollenen Kinder von Bethel

Bei der Bundespolizei in Münster liegt keine Anzeige wegen einer angeblichen Entführung von 90 ukrainischen Waisenkindern vor. Die Polizei in Bielefeld hat auch nur in der Zeitung davon gelesen, ohne über nähere Informationen zu verfügen. Dabei hätten diese beiden Behörden zuallererst eingeschaltet werden müssen, wenn es tatsächlich „Schleuser“ geben würde, die hohe Summen fordern, wenn sie Kinder freigeben sollen, die sich in ihrer Gewalt befinden.

In Bielefeld hat eine Initiative den Kontakt zu den Betreuern der 90 Waisenkinder aufgenommen, deren Name dem Jugendamt und Mitarbeitern in Bethel bekannt ist, die zum engen Helferkreis gehören. Sie halten die Namen der Initiative zurück, weil sie fürchten, von russischer Seite überwacht zu werden. Aus diesem Umfeld ist zu erfahren, dass der Kontakt zur Gruppe abbrach, als sie unterwegs in einen Luftschutzkeller flüchten mussten. Was danach passierte, sei unbekannt. Von Schleusern und Geldforderungen habe niemand aus der Gruppe etwas gesagt oder gehört.