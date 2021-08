Die Vielfalt jüdischen Lebens abbilden

BIELEFELD

Ilse Losa kennt in Portugal fast jedes Kind, in Deutschland ist sie nahezu unbekannt: Die Schriftstellerin wurde 1913 in Melle geboren und floh 1934 ins Exil nach Portugal. Dort begann sie, die Sprache zu lernen und verfasste bald ihre ersten Kinderbücher. Ein Übersetzungskollektiv hat ihre Erzählung „Beatriz und die Platane“ nun erstmals ins Deutsche übertragen und wird sie am 19. September in der Synagoge Beit Tikwa für Kinder aufführen.

Von Philipp Körtgen