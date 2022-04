Die volle Ladung für 30 E-Autos

Auf dem Parkplatz des Einkaufscenters Werre-Park ist innerhalb von nur vier Wochen der bislang größte Ladepark für E-Autos in Ostwestfalen-Lippe entstanden. Ab sofort können dort bis zu 30 E-Autos gleichzeitig geladen werden.

Tesla und Allego investieren in Bad Oeynhausen – Größter Ladepark in OWL eröffnet

Die ersten Ladevorgänge sind bereits getätigt. Torben Schultz (Centermanager des Werre-Parks, von links), Martin Heine (Allego) und Bürgermeister Lars Bökenkröger inspizieren am Dienstag einen der acht neuen 300-Kilowatt-Ladepunkte am Werre-Park.

Das Angebot vor Ort reicht dabei von einer Ladekapazität von elf bis zu 300 Kilowatt pro Stunde. Während an den Ladestationen des Anbieters Allego nach eigenen Angaben fast alle E-Fahrzeugmodelle jeglicher Hersteller geladen werden können, können an den Säulen von Tesla nur Autos des amerikanischen Unternehmens geladen werden. Insgesamt 18 Standorte mit 70 Ladepunkten gibt es nun in der Kurstadt.