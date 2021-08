„Die Wache ist unheimlich wichtig“

Die Polizeiwache in Espelkamp soll neu gebaut werden. Das Ausschreibungsverfahren läuft. Die Stadt Espelkamp hat sich ebenfalls beworben mit einem Grundstück – an der Ecke Trakehner/Isenstedter Straße.

Die Zukunft der Polizeiwache Espelkamp sei ein Thema gewesen, für das Landrätin Anna Katharina Bölling bereits sehr früh in ihrem Amt sensibilisiert wurde. Das alte Wachgebäude an der General-Bishop-Straße ist abgängig. Ein neues muss her. Und das soll auch weiter in Espelkamp stehen. Dafür hat sich der Kreis ausgesprochen.