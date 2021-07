Die Wanderer legen wieder los

Bielefeld

Die in der Corona-Zeit allgemein feststellbare Tendenz zu mehr Bewegung an der frischen Luft könnte dem Teutoburger-Wald-Verein künftig in die Karten spielen. Das zumindest hoffen Vorsitzender Christoph Schneyer (77) und sein Stellvertreter Peter Rüther (59).

Von Markus Poch