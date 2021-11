Die Weiber glühen vor Vorfreude

Am 11.11. übernimmt ein Viergestirn die Regentschaft über die närrischen Frauen der Stadt Schloß Holte-Stukenbrock

Schloß Holte-Stukenbrock

Die närrischen Weiber haben wieder ein Führungsteam – es ist diesmal ein Viergestirn, das die fröhliche Zeit und die Weiberfastnacht am 24. Februar 2022 vorbereitet. Neben Melanie Schwenker, die seit sieben Jahren in der Verantwortung steht, sind es Kim Elfers, Yvonne Schlafhorst und Maria Potthoff. „Wir sind bereit“, sagt Kim Elfers. Melanie Schwenker sagt, dass die Weiber in der Stadt vor Vorfreude glühen.

Von Monika Schönfeld