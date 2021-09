Die Weiche ist richtig gestellt

Ewald Hanisch (von links) vom Jobcenter Kreis Höxter, Friedhelm Bröker von der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg (Anleiter der Bildungsmaßnahme Start Up) und Dietmar Barkhausen von der Kulturgemeinschaft Ottbergen an der Weiche.

Eine alte Weichenlaterne mit dem Handstellgewicht von einer Weiche im Bahnhof Fürstenberg/Weser und ein neues Trägergestell für eine Informationstafel sind nun echte Hingucker im Bahnhof Ottbergen.

Als Christian Perl zwei alte Weichensteller der Bahnhofsinitiative der Kulturgemeinschaft Ottbergen zur Instandsetzung anbot, waren beide Teile nicht mehr vollständig erhalten. Aus zwei nicht funktionstüchtigen Weichenstellern sollte ein neues Ausstellungsstück für den Ottberger Bahnhof entstehen. Eine fachgerechte Aufarbeitung war aber für die Kulturgemeinschaft ein Problem, denn so etwas hatten die Ehrenamtlichen vom Bahnhof Ottbergen noch nie gemacht und hatten auch keine Erfahrung. Unterstützung war nötig und wurde auch gefunden.

Aus zwei wird eins

Unter der Anleitung von Friedhelm Bröker haben die Teilnehmer in der Ausbildungswerkstatt der Kreishandwerkerschaft Istrup in mühevoller Kleinarbeit alle brauchbaren Teile zerlegt, entrostet, grundiert, gestrichen und wieder zusammengebaut. Auch mussten einige alte, nicht mehr funktionierende Einzelteile neu gefertigt und angepasst werden. Aus zwei alten Weichenstellern wurde somit ein neuer Weichensteller.

Alte Weiche sieht aus wie neu

Vor einigen Wochen war es dann soweit, an Ort und Stelle wurde im Bahnhof Ottbergen der Standort festgelegt, das Fundament ausgehoben und betoniert. Anschließend wurden alle Einzelteile der Weiche vor Ort zusammengebaut, fest mit dem Fundament verschraubt und somit hat die instandgesetzte Weiche ihren neuen Platz in Ottbergen gefunden. „Mit viel Freude und Ehrgeiz waren die Teilnehmenden der Arbeitsgelegenheit im Einsatz. Mit Stolz kann jetzt die überarbeitete Weiche, die aussieht wie neu, präsentiert werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Kreishandwerkerschaft und des Jobcenters. Über eine nebenstehende Tafel wird über die Funktion der Weiche informiert.

Hinweistafel vor Wetter geschützt

Ebenso wurde von den Teilnehmern unter der Anleitung von Friedhelm Bröker ein altes Trägergestell einer Informationstafel durch einen neuen Holzträger in zimmermannsgerechter Ausführung ersetzt. Die Hinweistafel zum Bahnhofswanderweg ist nun durch ein Dach aus Lärchenbrettern vor Witterungseinflüssen geschützt und ein weiteres Schmuckstück am Bahnhof in Ottbergen.

Umgesetzt wurden die Projekte im Rahmen einer Arbeitsgelegenheit des Jobcenters Kreis Höxter und der Kreishandwerkerschaft Höxter-Warburg. Vorrangiges Ziel dieser Arbeitsgelegenheit „Start Up“ ist es, langzeitarbeitslosen Personen einen (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben zu erleichtern.