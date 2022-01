Die Weihnachtsbäume müssen weg

Der CVJM Elverdissen veranstaltet auch in diesem Jahr wieder seine Tannenbaum-Aktion. Sie findet am kommenden Samstag, 8. Januar, statt. „Es wird darum gebeten, die ausgedienten Tannenbäume bis 9.30 Uhr sichtbar an die Straße zu legen“, heißt es in der Mitteilung des CVJM.

In Elverdissen und in Herringhausen werden am kommenden Samstag ausgediente Weihnachtsbäume abgeholt.

Erbeten wird, wie schon in den vergangenen Jahren, eine Spende von 2 Euro für den CVJM Weltdienst in Sierra Leone – „oder auch gerne etwas mehr“.

Im Hinterland von Bo, der drittgrößten Stadt in dem westafrikanischen Staat, werde mit den Spenden der Aufbau eines Bildungszentrums für Kinder und junge Erwachsene unterstützt.

Gesammelt wird in Elverdissen sowie in den Straßen Altensenner Weg und Elverdisser Straße – jeweils von Elverdissen bis zur B 239 – , Am Sennehügel, Auf dem Eichelkamp, Farnweg, Fuchsienweg, Margeritenweg, Nelkenweg und Raiffeisenstraße.

Baum komplett abschmücken

Auch im Westen der Stadt werden in diesem Jahr wieder Weihnachtsbäume eingesammelt. Die evangelische Kirchengemeinde Herringhausen lädt dazu ebenfalls für den kommenden Samstag, 8. Januar, ein. „Ab 9 Uhr werden die ausgedienten Weihnachtsbäume abgeholt, die in Niedereickum, Hausheide, Diebrock und Herringhausen am Straßenrand abgestellt sind“, heißt es in der Ankündigung. Die jugendlichen Helfer der Gemeinde bitten um eine Spende für die Jugendarbeit.

Wer nicht in Herringhausen oder Elverdissen wohnt, braucht jedoch keine Sorge zu haben, auf seinem Baum sitzen zu bleiben. Wie schon in den Vorjahren sammelt die Herforder Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen (SWK) die Weihnachtsbäume auch in diesem Jahr wieder direkt vor der Haustür ein. Ab dem 10. Januar bis zum 14. Januar erfolgt die Abholung der Tannen parallel zur Leerung der Biotonne. Der Baum soll am besten neben der Tonne stehen beziehungsweise liegen – und zwar abgeschmückt.