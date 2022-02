Die Welt als Mysterium

Die Malerin Anne-Christin Radeke stellt derzeit eine Auswahl ihrer Arbeiten in der Produzentengalerie in der Rohrteichstraße aus. Ihr Atelie hat die gebürtige Bremerin im Art-Center Hans-Sachs-Straße.

Aus der Dunkelheit ins Licht – so arbeitet sich Anne-Christin Radeke in ihren Werken vor. „Ich mag das Zwielicht und die Übergänge vom Realen zum Traumhaften“, sagt die Malerin, deren in Öl auf Leinwand gearbeiteten Werke in der Produzentengalerie zu sehen sind.