Die Welt steht noch immer still

Am Samstag werden in Leiberg die beiden Unfallopfer Philipp Schmidt (27) und Kevin Schmidt (31) beerdigt

Bad Wünnenberg-Leiberg

14 Tage nach dem furchtbaren Verkehrsunfall in Leiberg, bei dem die beiden Cousins Kevin (31) und Philipp Schmidt (27) ums Leben gekommen sind, findet an diesem Samstag (11 Uhr) auf dem Friedhof in Leiberg die Urnenbeisetzung statt. 14 Tage, die für die Familien und Freunde noch nicht ansatzweise gereicht haben, um zu verstehen, was passiert ist.

Von Elmar Neumann und Brigitta Wieskotten