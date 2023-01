Die wichtigsten Fragen und Antworten zur ICE-Strecke in OWL

Bielefeld

Seit 2016 bewegt das Thema eines möglichen Aus- oder Neubaus der Bahnstrecke Hannover-Bielefeld die Gemüter in Ostwestfalen-Lippe und im angrenzenden Schaumburger Land. Zeitweilig schien das Vorhaben angesichts der weltpolitischen Entwicklungen in den Hintergrund geraten zu sein. Doch seitdem das umstrittene Bahnvorhaben Hannover-Hamburg in der Lüneburger Heide für massive Proteste sorgt, ist auch die mögliche ICE-Neubaustrecke durch OWL wieder zurück in den Fokus gerückt.

Von Johannes Pietsch