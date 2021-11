Das Eröffnungskonzert am Freitag in der Paderhalle widmete sich unter der musikalischen Leitung von György Mészáros gemäß dem Motto „Die Wogen des Meeres schweigen nie“ der Musik Großbritanniens und dem Klang des Meeres.

Auf dem Programm standen Werke englischer Komponisten sowie Komponisten, deren Schaffen eng mit Großbritannien und der britischen Musikszene verknüpft ist. Felix Mendelssohn Bartholdy, dessen („Hebriden-Ouvertüre“ und „Schottische Sinfonie“ von Reisen nach Großbritannien geprägt sind, schrieb die Konzertouvertüre „Das Märchen von der schönen Melusine“, die 1835 im Leipziger Gewandhaus uraufgeführt wurde. Mendelssohn gehört wohl zu den ersten Komponisten, die im Orchester den Klang des Meeres realisierten, impulsgebend für das spätere Rheingold-Vorspiel Richard Wagners. Das Orchester eröffnete mit dieser Ouvertüre stilgerecht den Konzertabend. Dann folgten die „Sea Pictures“, fünf Lieder für Mezzosopran und Orchester op.37 (1899) von Edward Elgar, einem der bedeutenden englischen Komponisten.

Solistin überzeugt

Als Solistin konnte die aus Hamburg stammende Mezzosopranistin Sarah Ferede gewonnen werden, die zum Ensemble der Deutschen Oper am Rhein gehört. Mit überzeugend präsenter und flexibler Stimme lotete sie die lyrischen Stimmungsbilder dieser Lieder nuanciert aus. Das Orchester begleitete sie kongenial dank des umsichtig austarierenden Dirigats von György Mészáros. Im Jahre 1911 vollendete Frank Bridge seine viersätzige Orchester-Suite „The Sea“ in Eastbourne, ausgerechnet jenem Ort, an dem wenige Jahre zuvor Claude Debussy seine Sinfonische Dichtung „La Mer“ vollendet hatte. Welch wundersame Konstellation. Wie Debussy vertonte auch Bridge Szenen am Meer: Seascape, Sea-foam, Moonlight und Storm. Für diese Programmmusik hat Bridge eine große Orchesterbesetzung vorgesehen, deren voluminösen Klänge vom Symphonischen Orchester sehr beeindruckend vermittelt wurden.

Zu den zeitgenössischen, britischen Komponisten gehört zweifellos Benjamin Britten, der wohl bedeutendste Schüler von Frank Bride. Auch Britten hatte später mit den „Sea Interludes“ seinen Beitrag zur Thematik geleistet, auch wenn diese Vertonung im Pade­r­hallenkonzert nicht zur Geltung kam. Stattdessen spielte das Orchester das 1977 entstandene Orchesterwerk „Cantus in Memoriam Benjamin Britten“ von Arvo Pärt (*1935 in Estland). Diese Musik ist gleichsam ein Nekrolog auf den ein Jahr zuvor verstorbenen Benjamin Britten. Dementsprechend beginnt das Stück mit Glockenklängen, während es in seinem Verlauf im Orchesterklang anwächst und verdichtet wird und mit einem Glockenschlag endet.

Das Landesorchester spielte den dramatischen Spannungsbogen stringent und im Schlussteil mit geradezu atemberaubender Wirkung. Im Zuhörerraum herrschte anschließend fast zehn Sekunden totale Stille, bevor der Beifall erklang. Schade nur, dass die Besucherzahl sich in Grenzen hielt.