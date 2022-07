Die Wunderkugel des Bruno Gröning

Museum befindet sich derzeit im Umbau – Serie gibt Einblick in neue stadtgeschichtliche Ausstellung und blickt hinter die Kulissen des Pöppelmann-Hauses

Herford

Wenig ist von dem zu sehen, was aktuell hinter den Mauern des Städtischen Museums passiert. Für die Erweiterung der Ausstellungsfläche und des Eingangsbereichs wurde das Haus geschlossen. Verborgen sind so auch die vielen Exponate, die etwas Besonderes darstellen – so die vermeintliche Wunderkugel von Bruno Gröning.