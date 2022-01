„Die Wunderübung“ feiert Premiere

Minden/Porta Westfalica

Die Freilichtbühne Porta bringt Anfang Februar ein neues Stück auf die Bühne. „Die Wunderübung“ heißt die Komödie von Daniel Glattauer in der Regie von Werner Pichler. Premiere ist am 5. Februar in der Aula der Alten Grundschule in Meissen, Forststraße 23, Minden.