Die Zeichen stehen auf Aufbruch

Listenplatz 52 reicht für Burkhard Blienert nicht aus, um ein weiteres Mal für die SPD in den Bundestag einziehen zu können. Den Wahlsonntag verfolgten die heimischen Sozialdemokraten in der Traditionskneipe "Alles ist gut" im Riemekeviertel.

Mit Spannung wird zudem von der Pader an die Spree und an den Rhein geschaut: Gibt es in Berlin eine Ampel- oder doch eine Jamaika-Koalition? Und wer folgt in Düsseldorf auf Armin ­Laschet als Ministerpräsident? Wir haben mit CDU, SPD, FDP und Grünen ge­sprochen.