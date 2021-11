Die Zukunft des Warburger Sports

Wie wird sich der Sport in Warburg in den nächsten acht bis zehn Jahren aufstellen? Und welchen Einfluss hat das auf die Sportstätten? Diese und weitere Fragen sollen durch eine Sportentwicklungsplanung beantwortet werden. Nun wurde der Zeitplan des Projektes vorgestellt.

In Warburg könnte man zum Beispiel über die Schaffung von Freilufthallen – also Sportplätzen, über die nur ein Dach gebaut wird – nachdenken, sagte Wolfgang Schabert.

Wolfgang Schabert vom Institut für kooperative Planung und Sportentwicklung (IKPS) aus Stuttgart war dafür zur Generalversammlung des Stadtsportverbandes Warburg gekommen. In der Sitzung am Donnerstagabend in der Warburger Stadthalle gab der Diplom-Sportwissenschaftler die geplante Marschrichtung vor – und den aktuellen Stand.