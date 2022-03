Dieb (34) sammelt Strafanzeigen

Strafanzeigen wegen mehrerer gewerbsmäßiger Diebstähle, Missbrauchs von Ausweispapieren, Erschleichens von Leistungen, Betruges und unerlaubten Aufenthalts - das ist die Bilanz eines Mannes aus Borgentreich (Kreis Höxter), der am Sonntag von der Bundespolizei in Bielefeld festgenommen wurde.

Erstmalig wurde der 34-Jährige am frühen Sonntagabend in der Eurobahn auf der Fahrt von Osnabrück nach Bielefeld ohne Fahrschein auffällig. Da er sich dazu noch beharrlich weigerte, den Zug zu verlassen, wurden in Bielefeld Einsatzkräfte der Bundespolizei hinzugezogen. Diese erkannten den Mann wieder, da er am Sonntagmorgen im Bielefelder Hauptbahnhof einen Diebstahl begangen hatte. Er hatte seinem schlafenden Opfer das Smartphone entwendet und konnte zunächst unerkannt entkommen. Durch eine Videoauswertung wurde er als Täter identifiziert.

Der Marokkaner wurde vorläufig festgenommen und der Dienststelle zugeführt. Hier wurden er und sein Gepäck durchsucht. Es wurde mutmaßliches Diebesgut aufgefunden – unter anderem Bekleidung, Parfüm, zwei Smartphones, Schmuck und Fahrradzubehör. Weiterhin hatte er ein hochwertiges Markenfahrrad dabei, für das er ebenfalls keinen plausiblen Eigentumsnachweis erbringen konnte. Woher diese Gegenstände stammen ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Bei der Durchsuchung wurden ein Ausweisdokument und eine Fahrpreisnacherhebung einer anderen Person gefunden. Diese Identität hatte der Beschuldigte vermutlich bei einer Fahrkartenkontrolle in einer Nord-Westbahn genutzt.

Da der Aufenthaltstitel des in Borgentreich wohnhaften Mannes abgelaufen war, wurde er verpflichtet, bei der zuständigen Ausländerbehörde vorzusprechen.

Etwa eine Stunde nach seiner Entlassung beging der Mann im Bielefelder Bahnhof den nächsten Diebstahl. Er entwendete einer Frau zunächst die Geldbörse aus einer abgestellten Tasche und entkam unerkannt. Kurz darauf kehrte er zurück und stahl zusätzlich das Smartphone der Geschädigten. Dies bemerkte die Frau jedoch, eilte ihm nach und entriss ihm das Smartphone wieder. Letztlich konnte der Täter mit der Geldbörse entkommen. Auch hier wurde eine Videoauswertung durchgeführt, und der Mann konnte zweifelsfrei identifiziert werden.