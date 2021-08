Dieb flieht mit nacktem Oberkörper

Ein mutmaßlicher Ladendieb ist in Paderborn am Donnerstagabend mit nacktem Oberkörper vom Südring geflüchtet. Da die Polizeifahndung keinen Erfolg brachte, werden nun Zeugen gesucht.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, beobachtete ein Mitarbeiter des Media-Marktes am Pohlweg am Donnerstag gegen 19.15 Uhr zwei bislang unbekannte Täter beim Diebstahl einer Drohne. Anschließend versuchte das Duo, den Markt durch den Eingang neben den Kassen zu verlassen. Der Angestellte sprach die beiden Männer dort auf den Diebstahl an. Da die Täter jedoch versuchten zu flüchten, hielt der Mitarbeiter das Duo fest. Infolgedessen kam es zu einer Rangelei, bei der das T-Shirt eines der Täter zerrissen wurde. Anschließend ließen die Diebe die Tasche, in der die Beute versteckt worden war, fallen und flüchteten zu Fuß in die untere Etage. Der Mitarbeiter konnte einen der Täter, der mit nacktem Oberkörper geflohen war, noch verfolgen, bis er ihn im Bereich der Tankstelle auf dem Südringgelände schließlich aus den Augen verlor.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen durch die zwischenzeitlich informierten Polizeibeamten verliefen negativ. Beide Täter hatten blonde Haare. Einer trug auf der Flucht nur noch eine kurze Jeans, der zweite Flüchtige war mit einer kurzen grünen Hose und einem schwarzen Polo-Shirt bekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu diesen Dieben oder deren Aufenthaltsort machen? Wer kann sonst Hinweise geben? Angaben dazu nimmt die Polizei in Paderborn unter Tel. 05251/3060 entgegen.