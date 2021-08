Diebe mit Hubschrauber gesucht

Die Polizei hat in der Nacht zu Montag im Preußisch Oldendorfer Ortsteil Getmold mit mehreren Einsatzkräften nach Benzin-Dieben gefahndet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Zwar konnten die Beamten das mutmaßliche Fahrzeug der Kriminellen sicherstellen, von den Dieben fand sich aber keine Spur mehr.

Großeinsatz der Polizei in Preußisch Oldendorf bleibt ohne Ergebnis

Sogar mit einem Hubschrauber – hier bei einem ähnlichen Einsatz im Kreis Minden-Lübbecke – hat die Polizei in Preußisch Oldendorf nach Benzin-Dieben gesucht. Die Beamten fanden aber keine Spur der Täter.

Der beabsichtigte Beutezug der Unbekannten flog auf, als ein aufmerksamer Zeuge gegen 0.40 Uhr an der Ecke Neuenfelder Straße/Zum Neuen Feld den Schein einer Taschenlampe bemerkte. Als die von ihm alarmierten Polizisten dort eintrafen, fielen ihnen die dort abgestellten Fahrzeuge einer Baufirma aus Diepenau auf. Bei der genauen Inaugenscheinnahme eines Lkw entdeckten die Beamten ein aufgebrochenes Tankschloss. Eine Dieselspur auf dem Boden führte sie dann zu einer Gießkanne, die den Dieben offenbar für den Transport des zuvor abgezapften Kraftstoffs gedient hatte. Eine ausgebaute Fahrzeugbatterie fand sich schließlich an einem Mercedes Sprinter, der in der Nähe des Tatortes abgestellt war.

Dieser Transporter dürfte nach Einschätzung der Beamten von den Tätern benutzt worden sein und wurde daher sichergestellt. Zur Unterstützung bei der Suche nach den Dieben in dem weitläufigen und von vielen Feldern gesäumten Bereich war von der Einsatzleitung ein Polizeihubschrauber aus Dortmund angefordert worden. Deren Besatzung konnte aber ebenso wenig wie die Kräfte am Boden in der Dunkelheit eine konkrete Spur der Gesuchten finden.