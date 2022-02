Diebe sind auf Wohnmobile aus

Unbekannte haben in Wiedenbrück ein Wohnmobil gestohlen. In Schloß Holte-Sende bleib es beim Versuch.

Diebstahl in Rheda-Wiedenbrück, versuchter Diebstahl in Schloß Holte-Sende

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte versucht, ein Wohnmobil in Sende zu stehen.

In der Nacht von Freitag auf Samstag in der Zeit zwischen 23 und 9 Uhr haben Unbekannte ein Wohnmobil vom Grundstück eines Wohnhauses in der Braunholzstraße in Wiedenbrück entwendet. Es handelt sich um ein rotes Wohnmobil aus dem Baujahr 2019. Das Fahrzeug der Hersteller Pössl und Citroën wurde bis zum Zeitpunkt des Diebstahls mit den amtlichen Kennzeichen GT-RP 1973 geführt.

In derselben Nacht versuchten bislang unbekannte Diebe ein Wohnmobil im Schloß Holte-Stukenbrocker Ortsteil Sende zu entwenden. Das Wohnmobil der Hersteller Knaus und Fiat stand verschlossen auf dem Gelände einer Firma am Hellweg. Hier blieb es beim Versuch. Den Ermittlungen zufolge wurde das Schloss der Fahrertür beschädigt und im Fahrzeuginneren die Elektronik manipuliert. Ob ein Tatzusammenhang mit dem vollendeten Diebstahl in Rheda-Wiedenbrück besteht, wird im Rahmen der Ermittlungen geprüft.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241/8690 entgegen.