Diemelradweg wird aufgehübscht

Pflaster in der Diemelaue wird durch Asphalt ersetzt – Strecke zwischen Orpethal und Landesgrenze kommt neu

Warburg/Diemelstadt

Um auch den fünften Stern für den Diemelradweg zu bekommen, wird weiter in die beliebte Radstrecke zwischen Usseln und Bad Karlshafen investiert. Derzeit wird in Warburg gebaut und in Diemelstadt geplant.

Von Jürgen Vahle