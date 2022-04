Diensthund beißt mutmaßlichen Einbrecher

Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro aus Tankstelle am Toom in Herford gestohlen

Bad Salzuflen/Herford

Am Ende stoppte ihn ein Hundebiss: Ein Polizeihund hat am frühen Montag einen mutmaßlichen Tankstelleneinbrecher (43) gefasst. Obwohl er zuvor mit Komplizen in Herford zugeschlagen haben soll, endete seine Flucht erst in Bad Salzuflen.