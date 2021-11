Diese Antwort "tut richtig gut"

Zwei Tage nach der Heimniederlage gegen Schwenningen gewinnen die Uni Baskets Paderborn in Karlsruhe mit 88:57

Von den Panthern geschnappt, die Löwen zur Strecke gebracht – die Uni Baskets haben zurückgebissen: Erst kassieren sie am Freitagabend mit dem 86:92 (50:47) im Heimspiel gegen die Panthers Schwenningen die dritte Niederlage in Folge, dann beenden sie die Negativserie zwei Tage später mit einem 88:57 (44:24)-Sieg bei den PS Karlsruhe Lions, dem ersten Erfolg in der Fremde. Eine starke Antwort im engen Kampf um die Play-off-Plätze.