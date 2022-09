Diese Entdeckungen machten Fotografen in Paderborns Kasernen

Neue Ausstellung in der Paderhalle

Paderborn

Kratzspuren an den Wänden der Ausnüchterungszellen, eine Puppe ohne Kopf und ein Kohlenkeller, der inzwischen einer Tropfsteinhöhle gleicht: In den Barker Barracks an der Driburger Straße machten Paderborner Fotografen spannende Entdeckungen.

Von Dietmar Kemper