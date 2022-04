Diese Frau siegt gegen Gladbach 1:0

Ilona Füchtenschnieder, die Vorsitzende des Fachverbands Glücksspielsucht aus Bielefeld, freut sich über ein 1:0 ihres Vereins gegen den Fußballerstligisten Borussia Mönchengladbach. „Gladbach hat sich am 13. April gegenüber unserem Verein per Unterlassungserklärung verpflichtet, nicht mehr für das unerlaubte Sportwetten-Angebot von Unibet zu werben“, sagte Füchtenschnieder am Montag. Bisher sei das Logo des maltesischen Wettanbieters bei Heimspielen alle paar Minuten auf der Bande im Borussia-Park zu sehen gewesen, und auch auf der Homepage des Vereins sei das Logo des Sponsors aufgetaucht. „Unibet hat keine Lizenz für Deutschland. Das Unternehmen darf deshalb bei uns Sportwetten nicht anbieten und auch nicht für sie werben“, sagt Ilona Füchtenschnieder. Die Bielefelderin erklärte, Glücksspielwerbung gerate immer mehr in die Kritik. So fordere die Fan­organisation „Unsere Kurve“ von Fußballverbänden und -vereinen einen Verzicht auf Kooperationen und Sponsoring-Verträge mit Sportwetten-Anbietern. „Dem kann sich die Suchthilfe und Suchtprävention nur anschließen“, sagt Füchtenschnieder.

