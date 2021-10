„Diese Kabinen motivieren zum Aufstieg“

Werther-Häger

„Die erste Mannschaft unserer Fußballer will ja bald in die Bezirksliga aufsteigen“, frotzelt Georg Heeren, Vorsitzender des SV Häger. Dafür stelle das gerade erst eingeweihte neue Vereinsheim doch sicher eine gute Motivation dar. Schließlich hätte man jetzt ja auch ansprechende helle neue Kabinen und Duschen – nach all den Jahren im Keller des Bürgerhauses. Möglich gemacht hat das die Kreissparkasse Halle mit einem Zuschuss von 5000 Euro.

Von Volker Hagemann