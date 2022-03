Diese Männer gehen durchs Feuer

Herford

Dichter, schwarzer Qualm strömt am Mittwochmorgen aus einem Container an der Ahmser Straße in Lockhausen: Drinnen beträgt die Hitze locker über 600 Grad. Und inmitten der Flammen befinden sich Herforder Feuerwehrleute – natürlich ausgestattet mit Atemschutzgeräten und in feuerfester Spezialkleidung.

Von Moritz Winde