„Diese Rallye ist keine Spazierfahrt“

Vlotho

Glänzend schwarzer Lack und silberner Chrom, so blitzt und blinkt es in der Garage von Vlothos wohl bekanntestem Motorrad-Enthusiasten Friedel Valdorf. Sein BMW R 60-Motorradgespann, Baujahr 1956, ist bereits startklar. Am 24. April wollen der 83-jährige Motorrad-Veteran und sein Oldtimer-Gespann wieder an der 24. Weserberglandausfahrt teilnehmen.

Von Joachim Burek