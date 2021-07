Diese Woche ohne Termin ins Impfzentrum

Diese Woche wird im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe ausnahmsweise ohne Termin geimpft.

Im Impfzentrum in Hille-Unterlübbe selbst können sich Impfwillige durchgehend von 8 bis 17.30 Uhr ohne Termin impfen lassen, bevor das Impfzentrum dann in der nächsten Woche seine Öffnungszeiten einschränken wird.

Im gesamten Kreisgebiet bietet das mobile Impfteam des Impfzentrums weitere Aktionen an:

Mittwoch: 10 Uhr in Bad Oeynhausen

, Werrepark (Mindener Straße 22) und 15.30 Uhr in Minden, Grillepark/WEZ (An der Grille 1).

Donnerstag: 17 Uhr in Espelkamp, Mennoniten-Gemeinde Espelkamp (John-Gingerich-Straße 1) und 19 Uhr in Lübbecke, McDonald’s (Thyssenstraße 11).

Freitag: 9 Uhr in Espelkamp, Bürgerhaus mit angrenzendem Wochenmarkt (Wilhelm-Kern-Platz 14) und 16.30 Uhr in Minden, Kirmespark an der Weser (Kanzlers Weide).

Samstag: 13 Uhr in Petershagen, Lahder Badesee (Friller Straße 12) und 16 Uhr in Hille, Badesee Mindenerwald (Lavelsloher Weg).

Sonntag: 10 Uhr in Porta Westfalica, Flohmarkt am Portamarkt (Feldstraße 20).

Das Impfteam ist jeweils etwa eineinhalb Stunden vor Ort. Geimpft werden mRNA-Impfstoffe sowie Johnson & Johnson für alle Personen ab 16 Jahren. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Bitte Personalausweis und elektronische Gesundheitskarte, gerne auch den Impfpass mitbringen.

Mittlerweile haben sich sehr viele Bürgerinnen und Bürger im Kreis Minden-Lübbecke impfen lassen – im Impfzentrum, beim Hausarzt, über ein mobiles Impfteam oder die Betriebsärzte. Der Andrang im Impfzentrum ist entsprechend nicht mehr so groß, so dass die Öffnungszeiten eingeschränkt werden.

Ab Montag, 19. Juli, gilt: montags geschlossen, dienstags bis freitags von 13 bis 20 Uhr, samstags von 7.30 bis 14.30 Uhr, sonntags geschlossen.