Diesel teurer als Super E10

Bielefeld

Schock für viele Autofahrer: Erstmals ist Dieselkraftstoff an vielen Tankstellen in Deutschland teurer als Super E10. An einer Aral-Tankstelle in Bielefeld etwa kostete am Freitagnachmittag ein Liter Diesel 1,93 Euro, ein Liter E10 dagegen 1,90. An einer Shell-Tankstelle in Paderborn mussten Autofahrer für Diesel 1,96 Euro bezahlen, für E10 1,95 Euro.

Von Paul Edgar Fels