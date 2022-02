Dieser Herforder Blitzer kommt weg

Herford

Die Tage, in denen dieser Starenkasten an der Elverdisser Straße in Herford gegenüber Gartenmöbelhändler Hans Lünse teure Fotos machte, sind gezählt: Das stationäre Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung kurz vor der Grenze zu Bielefeld wird in Kürze abgebaut

Von Moritz Winde