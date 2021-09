Dieser Rekordversuch ist der „Fahn“-sinn

Fallschirmspringer wollen am Flughafen Paderborn/Lippstadt spektakulären Weltrekord aufstellen – Generalprobe geglückt – Ticketverkauf beginnt

Büren

Die Generalprobe für einen spektakulären Weltrekordversuch am Flughafen Paderborn/Lippstadt hat am Mittwoch wortwörtlich für „Auf“-sehen gesorgt. Denn hoch am Himmel entpackte ein siebenköpfige Fallschirmspringer-Truppe namens „Cypress Demo Team“ eine gigantische XXL-Deutschlandflagge.

Von Jörn Hannemann