„Dieser Tag ist uns ständige Mahnung“

Gedenken an die Opfer des Novemberpogroms vom 10. November 1938 in Vlotho – Kränze niedergelegt

Vlotho

Bei einer Gedenkstunde für die Opfer des Novemberpogroms in Vlotho am 10. November 1938 haben Neuntklässler des Weser-Gymnasiums am Mittwoch die Namen aller Vlothoer jüdischen Mitbürger, die von den Nationalsozialisten vertrieben und ermordet wurden, verlesen

Von Joachim Burek