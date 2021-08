„Dieser Wagen ist etwas Besonderes“

Brandwrack am Benter Weg bewegt Kleinbahnfreunde immer noch bundesweit – Stadt wollte Grundstück kaufen

Kaum vorstellbar, dass dieses Brandwrack noch restauriert werden kann. Doch Kleinbahnfreunde aus Deutschland und Holland sind weiterhin an dem Relikt interessiert.

Auch vier Monate nach dem Brand des Kleinbahnwaggons, der auf einem zugewucherten Privatgrundstück am Benter Weg in Flammen aufgegangen war, vermutlich durch (fahrlässige) Brandstiftung, sorgt das historische Relikt in der Fachwelt für Schlagzeilen.