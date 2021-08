Bereits seit dem 1. Januar ist die ehemalige Begegnungsstätte „Die Brücke“ das neue Mehrgenerationenhaus in Lübbecke. Jetzt wurde endlich Eröffnung gefeiert: mit Kaffee, Kuchen, Köstlichkeiten vom Grill und vielen Gästen.

Neues Mehrgenerationenhaus in der ehemaligen Begegnungsstätte „Die Brücke“ eröffnet

Lutz Schäfer, Geschäftsführer und Vorstand der Diakonie in Lübbecke ließ es sich nicht nehmen, Mitarbeiter und Gäste, darunter auch Gruppen aus dem Rat der Stadt Lübbecke, persönlich zu begrüßen. Er betonte, wie wichtig es sei, zusammen zu sein. „Derzeit müssen wir dies unter anderen Umständen, aber wir sollten es deshalb nicht lassen“, ergänzte er mit Blick auf die aktuell notwendigen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie. „Dieses Haus lebt durch seine Gäste“, beschrieb er kurz und treffend, was ein Mehrgenerationenhaus ausmacht und übergab das Wort an Pfarrerin Britta Mailänder.