Dieses Konzert lässt aufhorchen

Paderborn

Im Rahmen des Festivals „Internationale Musiktage am Dom“ haben am Samstag zahlreiche Musikfreunde in der „Langen Nacht der Kirchenmusik“ diverse, höchst anspruchsvolle Musikveranstaltungen in den Kirchen der Paderborner Innenstadt besucht. Einen außergewöhnlichen Ausklang dieses Tages bot das Konzert von Sjaella, einem Ensemble von sechs jungen, exzellenten Sängerinnen, die im besten Sinne des Wortes „aufhorchen“ ließen.

Von Hermann Knaup