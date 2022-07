Dieses Mal im Siekertal

Bad Oeynhausen

Und schon wieder ein Wasserrohrbruch in Bad Oeynhausen. Erst vor einigen Wochen war ein Rohr an der Volmerdingsener Straße gebrochen, mit Auswirkungen auf den Trinkwasservorrat. In der Nacht zu Donnerstag hat es nun einen Schaden an einem Rohr im Siekertal gegeben.

Von Claus Brand