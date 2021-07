Dieses Studio ist auch „klimafit“

Das nach Angaben der Investoren erste CO2-neutrale Fitnesscenter Deutschlands eröffnet im Oktober in Hövelhof. Frank und Susanne Bredenbals und die Mieter des Gesundheitszentrums „Senne aktiv“ an der Gütersloher Straße haben am Dienstag über den Baufortschritt informiert. Im Oktober soll das Center eröffnet werden.

Ankermieter im Erdgeschoss ist wie bereits im Januar berichtet das Fitnessstudio „Ability Sports“, das Detlef und Diana Pietsch aktuell noch in angemieteten Räumen im Hotel Victoria an der Bahnhofstraße betreiben. Auch weitere Mieter aus diesem Umfeld werden im Herbst bei „Senne aktiv“ einziehen, nämlich Ergotherapeut Christian Werner und Heilpraktiker Andreas Kanne. Mit einem weiteren potenziellen Mieter sei er in sehr guten Gesprächen, sagt Frank Bredenbals. Es seien aber auch noch freie Flächen in der ersten Etage vorhanden, so der Geschäftsführer der Firma Joka Werkzeugbau.