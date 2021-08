Diesmal gibt es zwei Konzerte

Gleich zwei Konzerte gibt es an diesem Freitag, 13. August, beim Bürener Open-Air-Sommer im Rathausinnenhof (Beginn 20 Uhr). Singer-Songwriterin Mina Schelpmeier und Manuel Hahn mit Band werden auf der Bühne stehen.

Manuel Hahn tritt mit seiner Band am Freitag beim Open-Air-Sommer auf.

Die Bielefelderin Mina Schelpmeier schreibt und singt Lieder über das Leben als junge Frau, übers Lieben und Entlieben oder gar nicht erst zum Lieben kommen. Neben eigenen Kompositionen macht sie sich Lieder von Amy Winehouse bis Frank Sinatra zu eigen und performt diese auf Gitarre oder Ukulele mit Hingabe und einem gelegentlichen Augenzwinkern.

Mina Schelpmeier. Foto:

Manuel Hahn ist ebenfalls Sänger und Songwriter, wird aber bei seinem Auftritt von seiner eigenen Band begleitet und liefert mit „Löwin“ einen Song mit Hit-Potenzial. Hahn präsentiert Deutschpop mit Tiefgang und Persönlichkeit – Musik, die mit eingängigen Melodien und positivem Sound im Ohr bleibt.

Da die Besucherzahl begrenzt ist, ist eine kostenlose Ticketbuchung vorab erforderlich. Es gelten die aktuellen Hygienevorschriften sowie die Überprüfung der 3-G-Regel. Das Testzentrum in Büren ist am in die Burgstraße 12a umgezogen und bis 20 Uhr geöffnet.

Weitere Infos zu Ticketbuchung, Einlass und den kommenden Konzerten gibt es unter www.bueren.de.