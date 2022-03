Dieter Büsselberg zum neuen Vorsitzenden gewählt

Die Haller Interessen- und Werbegemeinschaft (HIW) hat einen neuen Vorsitzenden. Dieter Büsselberg wurde in das Amt gewählt und tritt die Nachfolge von Sigrun Lohmeyer an.

Natürlich ging es bei der Mitgliederversammlung der Haller Interessen- und Werbegemeinschaft auch um Corona und die daraus resultierenden Folgen für den stationären Einzelhandel. Inzwischen überwiegt aber der Optimismus, in der laufenden Saison wieder an »normale« Zeiten anknüpfen zu können. Abgesehen von den durch kriegerische Auseinandersetzungen hervorgerufenen Unabwägbarkeiten blicken die Haller Geschäftsleute positiv in die Zukunft, was sich nicht zuletzt in sieben Neueintritten niederschlägt.