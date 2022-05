Dietmar Bär liest in Paderborn

Das Literatur- und Musikfestival „Wege durch das Land“ zieht jedes Jahr von Mai bis Juli durch Ostwestfalen-Lippe. Am Samstag, 11. Juni, ist die Aufstellhalle 3 am Betriebshof des Padersprinters Veranstaltungsort der Kulturreihe. Prominenter Gast ist Dietmar Bär („Tatort“).

In der Zeit von 18 bis 22 Uhr finden an der Barkhauser Straße 6 Lesungen und Konzerte statt: Den Anfang macht Autor Klaus Modick, der aus seinem Roadtrip-Buch „Fahrtwind“ vorliest. Um 20.30 Uhr verleiht dann der aus dem „Tatort“ bekannte Schauspieler Dietmar Bär dem Horror-Liebesroman „Christine“ von Stephen King seine Stimme. Musikalisch begleitet werden die Lesungen vom preisgekrönten Orchester im Treppenhaus, das dafür bekannt ist, immer neue Zugangsmöglichkeiten zur klassischen Musik zu finden.

Interessierte haben die Möglichkeit, mit etwas Glück online unter www.padersprinter.de oder über die Social-Media-Kanäle des Padersprinters Karten zu gewinnen. Teilnahmeschluss ist der 3. Juni um 12 Uhr. Die Gewinner werden im Anschluss rechtzeitig per E-Mail benachrichtigt und erhalten dann weitere Informationen. Darüber hinaus sind Eintrittskarten für die Veranstaltung zum einen online unter www.wege-durch-das-land.de erhältlich. Zum anderen können sie auch per E-Mail an karten@wddl.de oder telefonisch unter 05231/3080210 bestellt werden.