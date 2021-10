Digital ist das neue Normal

Lübbecke

Die Klage über den lahmenden Digitalisierungsprozess an Schulen ist in aller Munde – nur nicht am Berufskolleg Lübbecke. Fynn Blotevogel vom Wirtschaftsgymnasium beispielsweise sagt: „Im Distanz-Lernen haben wir fast keinen Unterschied zum normalen Unterricht gemerkt.“

Von Friederike Niemeyer