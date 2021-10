Digitale Helfer a

Alle Einheiten der Feuerwehr Vlotho sind jetzt mit Tablet-Computern ausgerüstet. Viel schneller als bisher sind damit bei einem Einsatz wichtige Informationen zum Beispiel über den Umgang mit Gefahrstoffen an Bord eines Lastwagens oder über das Öffnen der unterschiedlichen Fahrzeugtypen bei der Personenrettung aus einem Autowrack verfügbar.

Feuerwehrchef Torsten Sievering (rechts) übergibt die Geräte an die Einheiten.

Die mit dem Internet verbundenen Computer sind besonders gegen Wasser und Stürze geschützt, so dass sie auch im harten Feuerwehralltag bestehen können. Mithilfe dieser Computer bekommt die Feuerwehr eine digitale Unterstützung an der Einsatzstelle. Bislang mussten Information oftmals zunächst per Funk von der Leitstelle eingeholt werden.